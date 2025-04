ENGENHO VELHO DA FEDERAÇÃO

Traficante do CV que baleou PM em tiroteio deixou presídio há dois meses

Luan Barbosa Santos, 31 anos, foi morto durante o confronto

O confronto entre um grupo de traficantes do Comando Vermelho (CV) e policiais da Rondesp acabou com um PM baleado e um integrante da facção morto no Engenho Velho da Federação. O homem foi identificado como Luan Barbosa Santos, de 31 anos, e chegou a ser socorrido para o Hospital Geral do Estado (HGE), mas não resistiu aos ferimentos. Uma fonte consultada pela reportagem conta que Luan teria voltado ao crime após passar por um período preso.>

Prova da divisão citada por ele é do tiroteio que envolveu agentes da PM e traficantes do Bonde do Maluco (BDM) no início do mês, quando os policiais encararam mais de 10 suspeitos armados da facção na Rua João de Deus, já no fim de linha do bairro. Na ação desta segunda-feira (28), entretanto, além da morte de Luan, policiais apreenderam drogas e a um revólver calibre .38.>