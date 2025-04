SALVADOR

Engenho Velho da Federação amanhece sem ônibus após policial ser baleado

Operação foi realizada na noite de segunda-feira (28); um suspeito morreu

Os ônibus não circulam no final de linha do Engenho Velho da Federação, na manhã desta terça-feira (29), após um confronto entre policiais e suspeitos , na noite de segunda (28). Três linhas alteraram seus trajetos desde às 19 horas de ontem, segundo a Secretaria de Mobilidade de Salvador (Semob). Não há previsão para o serviço ser restabelecido. >

As linhas que não estão circulando no final de linha são: 0213 (Federação X Ribeira - Via Dique), 021301 (Ribeira X Eng. Velho da Federação - Contorno) e 1511 (C. Pirajá X Eng. Velho da Federação). Os passageiros precisam se deslocar até a avenida Cardeal Silva para ter acesso aos coletivos. >