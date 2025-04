VIOLÊNCIA

Operação termina com PM ferido e suspeito morto em Salvador

Ocorrência aconteceu no Engenho Velho da Federação

Uma operação da Polícia Militar terminou com um agente ferido e um suspeito morto na tarde desta segunda-feira (28) no Engenho Velho da Federação, em Salvador. >

A ocorrência começou com um confronto entre policiais da 41ª Companhia Independente (CIPM/Federação) e criminosos. Um dos agentes teve ferimentos em diversas partes do corpo, mas passa bem e não corre risco de morte, segundo a TV Bahia. Ele está internado no Hospital Geral do Estado (HGE)>