CRIME

CV incendiou carros na área do BDM no Lobato em retaliação; entenda

Ação teria servido de resposta a morte do advogado Danilo Cerqueira

Wendel de Novais

Publicado em 28 de abril de 2025 às 11:45

Carros foram incendiados em ação do CV Crédito: Reprodução

O ataque do Comando Vermelho (CV) que metralhou e incendiou ao menos três carros na Rua Voluntários da Pátria, no bairro do Lobato, foi mais um episódio da guerra entre as facções criminosas em Salvador. Isso porque a rua atacada, que fica a poucos metros da Avenida Suburbana, é a entrada para uma área de domínio histórico do tráfico de drogas por parte da facção do Bonde do Maluco (BDM). >

“Aquele ponto ali, às margens da Afrânio Peixoto [Suburbana], é a entrada para uma área que serve de refúgio para os traficantes do BDM. É conhecida também como Santa Luzia e, em outros momentos, foi alvo das ações do CV, assim como o outro lado da avenida, onde está o CV, sofre ataques do BDM. O que existe ali é uma guerra de gato e rato”, explica fonte policial, que prefere não se identificar. >

A fonte afirma ainda que o ataque pode ter relação com a morte do advogado Danilo Cerqueira, morto no Lobato uma semana passada. “A suspeita que existe, de fato, é que esse doutor, que já defendeu integrantes do CV, teria sido morto ao entrar em uma rua com domínio do BDM”, completa a fonte. O advogado, inclusive, foi encontrado em uma praia do bairro. A reportagem do CORREIO já ouviu o advogado em um caso onde ele defendia traficantes do CV no bairro de Cidade Nova.>

Polícia fez ação perícia após crime Crédito: Polícia Civil

Sobre a presença massiva de traficantes do CV, a fonte diz que ação não contou com a participação como 60 homens da facção, mas confirma que dezenas de criminosos estavam envolvidos em uma ação de intimidação. “Eram dezenas de homens fortemente armados, mas 60 não. Veja, essa ação, até pela pixação colocadas por eles, é uma resposta nessa dinâmica de ataques mútuos entre as organizações criminosas dispostas ali”, relata o policial. >

Após o ataque, a Secretaria de Segurança Pública da Bahia (SSP) realizou uma operação em quatro unidades prisionais do Complexo Penitenciário da Mata Escura. A ação tem como objetivo cortar a comunicação entre líderes de facção criminosa e suspeitos na rua. Investigações apontam que a ordem para incendiar carros na região do Subúrbio Ferroviário foi dada de dentro da prisão. >