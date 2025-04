CRIME

Ordem para ataque do CV no Lobato foi dada de dentro da prisão, aponta investigação

Operação foi deflagrada em unidades prisionais de Salvador

Após o ataque de traficantes no bairro do Lobato , em Salvador, a Secretaria de Segurança Pública da Bahia (SSP) realizou uma operação em quatro unidades prisionais do Complexo Penitenciário da Mata Escura. A ação tem como objetivo cortar a comunicação entre líderes de facção criminosa e suspeitos na rua. Investigações apontam que a ordem para incendiar carros na região do Subúrbio Ferroviário foi dada de dentro da prisão. >

A operação Égide, que contou com apoio das polícias Civil e Militar, realizou revistas simultâneas em diversas celas do Complexo Penitenciário da Mata Escura. "As investigações apontam a articulação dos suspeitos com criminosos que incendiaram diversos veículos no bairro do Lobato, em Salvador", disse, em nota, a SSP. A ação foi realizada na noite de sábado (26). >