ATAQUE

Traficantes ateiam fogo e metralham carros em 'noite do terror' no Subúrbio Ferroviário

Carros também foram pichados; não há informações de feridos no atentado

O policiamento no bairro do Lobato e em toda a região do Subúrbio Ferroviário foi reforçado na manhã deste sábado (26) depois que traficantes atearam fogo a veículos e aterrorizaram moradores durante um ataque ao bairro. >