CRIME

Corpo encontrado com marcas de tiros em praia é de advogado criminalista

OAB-BA emitiu nota de pesar após morte de Danilo Cerqueira de Santana

Wendel de Novais

Publicado em 22 de abril de 2025 às 08:26

Danilo Cerqueira de Santana foi morto a tiros Crédito: Reprodução

O homem encontrado morto com marcas de tiros na Prainha do Lobato, no Subúrbio Ferroviário de Salvador, foi identificado como Danilo Cerqueira de Santana. Advogado criminalista, Danilo atuava há pelo menos cinco anos na área. Após seu falecimento, a Caixa de Assistência dos Advogados (CAAB emitiu nota e se solidarizou. >

“A CAAB lamenta, profundamente, o falecimento do advogado Danilo Cerqueira de Santana, ocorrido no último sábado. O velório e o sepultamento serão realizados na terça-feira, no Cemitério Municipal de Plataforma, em Salvador”, informou a associação da qual o advogado fazia parte. >

A Ordem dos Advogados da Bahia (OAB-BA) também emitiu comunicado de pesar. “A OAB Bahia lamenta profundamente o falecimento do advogado Danilo Cerqueira de Santana, ao tempo em que se solidariza com familiares, amigos e colegas enlutados”, declarou a Ordem. >