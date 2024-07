SALVADOR

Após mais de duas horas, reféns são libertadas em Cidade Nova

Felizmente, ninguém ficou ferido e os suspeitos se entregaram sem que houvesse confronto com a polícia

Após mais de duas horas de sequestro, as mulheres que estavam sendo feitas reféns na Rua 1º de Janeiro, no bairro de Cidade Nova, na manhã desta segunda-feira (1º), foram libertadas. Felizmente, ninguém ficou ferido e os suspeitos se entregaram sem que houvesse confronto com a polícia.