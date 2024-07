VIOLÊNCIA

Fisiculturista morto em Porto Seguro foi bronze em torneio disputado em maio

Polícia segue investigando o crime

Publicado em 1 de julho de 2024 às 09:03

Salomão de Moura Ribeiro Magnin Crédito: Reprodução/Instagram

O fisiculturista Salomão de Moura Ribeiro Magnin, 22 anos, encontrado morto na manhã do último sábado (29), na cidade de Porto Seguro, extremo sul da Bahia, foi medalha de bronze em um torneio disputado em maio deste ano. Salomão foi terceiro lugar no Classic Physic Juvenil.

Feliz com o resultado, Salomão prospectava as próximas competições e futuras conquistas. "Depois de me apaixonar pelo esporte, eu só digo uma coisa: aguardem os próximos [campeonatos] porque eu nunca mais voltarei a ser o que fui um dia setembro eu busco o primeiro lugar", escreveu em postagem no Instagram.

Polícia Civil segue investigando

Salomão de Moura Ribeiro Magnin foi morto a tiros. De acordo com informações da Polícia Civil, o corpo foi encontrado em um estacionamento no bairro Mutá, ao lado de uma motocicleta. A Polícia Militar informou que a ocorrência foi atendida por agentes do 8º Batalhão.