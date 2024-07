VIOLÊNCIA

Mulheres são feitas reféns dentro de casa na Cidade Nova

Duas irmãs foram mantidas reféns na Rua 1º de Janeiro, no bairro de Cidade Nova, na manhã desta segunda-feira (1º). Quatro homens invadiram a casa delas após uma ação policial da 37ª Companhia Independente da Polícia Militar (CIPM).

Informações preliminares dos policiais indicam que uma idosa foi liberada, mas duas mulheres foram mantidas reféns pelos criminosos. Uma equipe do Batalhão de Operações Especiais (Bope) chegou ao local para iniciar as negociações com os suspeitos.