VIOLÊNCIA

Homem é encontrado morto no Largo de Santana, no Rio Vermelho

Polícia foi acionada nesta madrugada

Maysa Polcri

Publicado em 29 de abril de 2025 às 06:50

Corpo foi encontrado em região turística Crédito: Arisson Marinho/Arquivo CORREIO

A Polícia Civil da Bahia investiga a morte de um homem, que foi localizado com marcas de golpes de arma branca no Largo de Santana, no bairro do Rio Vermelho, em Salvador. A vítima, que ainda não foi identificada formalmente, foi encontrada na madrugada desta terça-feira (29). A região concentra diversos bares e recebe muitos baianos e turistas. >

Os ferimentos, concentrados na região da cabeça, indicam que o homem foi golpeado com uma garrafa, segundo informações da TV Bahia. Tratava-se de um homem em situação de vulnerabilidade social. >

As guias para remoção e perícia foram expedidas. As circunstâncias, autoria e motivação do crime serão investigadas pela 1ª Delegacia de Homicídios (DH/Atlântico).>

Em março do ano passado, uma mulher também foi encontrada morta na madrugada no Largo de Santana. O corpo da vítima ficou em uma calçada, nas proximidades do Acarajé da Dinha, após uma briga se iniciar em um bar e acabar na rua, de acordo com comerciantes da região. No local do crime, ainda durante a manhã, era possível notar estilhaços de garrafas quebradas espalhados pelo chão. >