Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Furúnculo: espremer em casa pode fazer infecção parar no sangue ou crânio

Dermatologista explica fatores que podem causar problema e o que fazer nestes casos

  • Foto do(a) author(a) Esther Morais

  • Esther Morais

Publicado em 18 de agosto de 2025 às 06:00

Furúnculo
Furúnculo Crédito: Shutterstock

Espremer um furúnculo em casa pode transformar um problema simples em um risco grave. A infecção, que atinge camadas profundas da pele, pode se espalhar para o sangue ou, em casos raros, até para o cérebro, alerta a dermatologista Marília Acioli, membro da Sociedade Brasileira de Dermatologia e sócia da Clínica Áurea.

“O furúnculo é uma infecção causada pela bactéria Staphylococcus aureus, conhecida como estafilococo. É um tipo de infecção mais profunda, que atinge a gordura da pele. Ele surge quando há um desequilíbrio entre o sistema imunológico e essa bactéria, que já faz parte da nossa flora natural”, alerta a especialista.

Leia mais

Imagem - Planos de saúde terão de oferecer implante contraceptivo hormonal; veja quando começa a valer

Planos de saúde terão de oferecer implante contraceptivo hormonal; veja quando começa a valer

Imagem - 7 vezes em que o tédio é benéfico para a saúde mental

7 vezes em que o tédio é benéfico para a saúde mental

Imagem - Ingrediente da cerveja faz bem para a saúde; entenda descoberta

Ingrediente da cerveja faz bem para a saúde; entenda descoberta

Quem tem mais risco?

Segundo Marília, algumas condições aumentam a chance de desenvolver o problema, como diabetes, obesidade e baixa imunidade. O alerta deve ser maior quando o paciente apresenta febre, mal-estar, piora progressiva do quadro ou quando o furúnculo está localizado no rosto, próximo ao nariz ou aos olhos, ou surge repetidamente na mesma região.

“Nessas situações, é necessário acompanhamento médico, porque a infecção é profunda e pode precisar de antibióticos via oral ou endovenosos”, orienta a dermatologista.

Por que não espremer?

Uma das principais recomendações é não tentar espremer o furúnculo em casa. “A manipulação feita por uma pessoa leiga pode espalhar a infecção para os tecidos ao redor. Além disso, a bactéria pode atingir a corrente sanguínea e causar sepse, uma infecção generalizada, que é rara, mas possível. Quando a lesão está no rosto, existe ainda o risco de a infecção chegar ao cérebro e provocar até meningite bacteriana”, alerta Marília.

Como prevenir?

A especialista reforça que algumas atitudes ajudam a reduzir o risco de infecção: usar roupas leves e que permitam transpiração, evitar roupas apertadas, manter a higiene da pele e não permanecer por longos períodos com roupas úmidas ou em ambientes muito quentes.

Mais recentes

Imagem - Motociclista morre em acidente na BR-101, no sul da Bahia

Motociclista morre em acidente na BR-101, no sul da Bahia
Imagem - Tiroteio em invasão de facção causa terror no Tororó: '10 minutos de bala'

Tiroteio em invasão de facção causa terror no Tororó: '10 minutos de bala'
Imagem - Salvador e mais 77 cidades baianas estão sob alerta de chuvas intensas

Salvador e mais 77 cidades baianas estão sob alerta de chuvas intensas

MAIS LIDAS

Imagem - Prefeitura divulga edital de concurso com 131 vagas e salários de até R$ 7,5 mil
01

Prefeitura divulga edital de concurso com 131 vagas e salários de até R$ 7,5 mil

Imagem - Pará sem açaí? Comércio em Belém está proibido de vender o produto durante a COP30; entenda
02

Pará sem açaí? Comércio em Belém está proibido de vender o produto durante a COP30; entenda

Imagem - Cadela emociona ao encontrar cobertor de tutora em parque; confira história
03

Cadela emociona ao encontrar cobertor de tutora em parque; confira história

Imagem - Obra de escola em cidade baiana está abandonada desde março, denuncia vereador
04

Obra de escola em cidade baiana está abandonada desde março, denuncia vereador