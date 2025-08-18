RISCO DE SAÚDE

Furúnculo: espremer em casa pode fazer infecção parar no sangue ou crânio

Dermatologista explica fatores que podem causar problema e o que fazer nestes casos

Esther Morais

Publicado em 18 de agosto de 2025 às 06:00

Furúnculo Crédito: Shutterstock

Espremer um furúnculo em casa pode transformar um problema simples em um risco grave. A infecção, que atinge camadas profundas da pele, pode se espalhar para o sangue ou, em casos raros, até para o cérebro, alerta a dermatologista Marília Acioli, membro da Sociedade Brasileira de Dermatologia e sócia da Clínica Áurea.

“O furúnculo é uma infecção causada pela bactéria Staphylococcus aureus, conhecida como estafilococo. É um tipo de infecção mais profunda, que atinge a gordura da pele. Ele surge quando há um desequilíbrio entre o sistema imunológico e essa bactéria, que já faz parte da nossa flora natural”, alerta a especialista.

Quem tem mais risco?

Segundo Marília, algumas condições aumentam a chance de desenvolver o problema, como diabetes, obesidade e baixa imunidade. O alerta deve ser maior quando o paciente apresenta febre, mal-estar, piora progressiva do quadro ou quando o furúnculo está localizado no rosto, próximo ao nariz ou aos olhos, ou surge repetidamente na mesma região.

“Nessas situações, é necessário acompanhamento médico, porque a infecção é profunda e pode precisar de antibióticos via oral ou endovenosos”, orienta a dermatologista.

Por que não espremer?

Uma das principais recomendações é não tentar espremer o furúnculo em casa. “A manipulação feita por uma pessoa leiga pode espalhar a infecção para os tecidos ao redor. Além disso, a bactéria pode atingir a corrente sanguínea e causar sepse, uma infecção generalizada, que é rara, mas possível. Quando a lesão está no rosto, existe ainda o risco de a infecção chegar ao cérebro e provocar até meningite bacteriana”, alerta Marília.

Como prevenir?