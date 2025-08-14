COBERTURA OBRIGATÓRIA

Planos de saúde terão de oferecer implante contraceptivo hormonal; veja quando começa a valer

Opção é considerada vantajosa em relação aos demais contraceptivos em razão da longa duração



Perla Ribeiro

Agência Brasil

Publicado em 14 de agosto de 2025 às 08:01

A Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) determinou que os planos particulares terão de oferecer implante contraceptivo hormonal na cobertura obrigatória. Ele é popularmente conhecido como implanon. O procedimento também foi aprovado recentemente para uso no Sistema Único de Saúde (SUS). A opção é considerada vantajosa em relação aos demais contraceptivos em razão da longa duração (age no organismo por até três anos) e eficácia alta, segundo o Ministério da Saúde.

Implante hormonal Crédito: Rafa Neddermeyer/Agência Brasil

A cobertura assistencial para todas as pessoas entre 18 e 49 anos na prevenção de gravidez não desejada passará a ter cobertura obrigatória a partir do dia primeiro de setembro. A ANS também aprovou, em reunião do dia oito de agosto, a inclusão no rol de procedimentos da Radioterapia de intensidade modulada (IMRT) para tratamento de pacientes adultos com tumores do canal anal. A tecnologia passa a ter cobertura obrigatória nos planos de saúde a partir do dia primeiro de setembro.