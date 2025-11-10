Acesse sua conta
Blogueira detonada por criticar atendimento em Salvador pede desculpas: 'Não tem Olodum pra você'

Após críticas, Nicolly Martins reconheceu o erro de generalizar a situação e reforçar estereótipos sobre os baianos

  Elaine Sanoli
  Maysa Polcri

  • Elaine Sanoli

  • Maysa Polcri

Publicado em 10 de novembro de 2025 às 22:37

Nicolly pediu desculpas ao baianos após repercussão do vídeo
Crédito: Reprodução/ Redes sociais

Após receber um “puxão de orelha” virtual de influenciadores e personalidades baianas, a blogueira e jornalista Nicolly Martins voltou às redes sociais nesta segunda-feira (10) para se pronunciar sobre os seus comentários a respeito do atendimento em estabelecimentos de Salvador. Na nova publicação, Nicolly pediu desculpas pelos termos usados no primeiro vídeo e afirmou ter entendido o erro de generalizar a situação.

“Dei mancada. Pisei na bola, mas a minha intenção, gente, era só contar uma experiência individual, passar o review, como eu faço em outros ambientes”, iniciou a comunicadora. Ela explicou que já produziu outros vídeos semelhantes, abordando particularidades de cidades como Rio de Janeiro, São Paulo e Tiradentes. Desta vez, porém, o caso tomou grandes proporções “devido a duas palavras infelizes”.

Blogueira Nicolly Martins

Blogueira Nicolly Martins por Reprodução
Blogueira Nicolly Martins por Reprodução
Blogueira Nicolly Martins por Reprodução
Blogueira Nicolly Martins por Reprodução
Blogueira Nicolly Martins por Reprodução
Blogueira Nicolly Martins por Reprodução
1 de 6
Blogueira Nicolly Martins por Reprodução

“Eu usei ‘tranquilo’, que remete ao estereótipo de que o baiano é preguiçoso e não tem nada a ver com o que eu quis dizer. E a outra coisa foi ‘Bahia’. Eu não queria ofender o estado inteiro”, afirmou.

Após a justificativa, Nicolly pediu desculpas pela conduta. “Eu tenho o máximo respeito pelas pessoas da Bahia, mais do que ninguém. Eu entendo a história da Bahia. Não é à toa que gastei meu dinheiro para visitar o estado. Infelizmente, foi uma experiência negativa. Eu espero poder voltar, gente... libera o meu passe”, pediu.

“Está de castigo um tempinho. Não tem mais Olodum para você”, brincou Meg, que acompanhava a influenciadora durante todo o vídeo.

Entenda o caso

Durante sua passagem por Salvador, Nicolly usou as redes sociais para criticar o atendimento em estabelecimentos da capital baiana. “Aqui na Bahia demora para tudo. Eu estou indignada. O atendimento é péssimo”, afirmou. As falas repercutiram mal, e ela recebeu diversas críticas, inclusive de famosos. Após a repercussão, Nicolly apagou a publicação e gravou um novo vídeo dizendo que não teve a intenção de ofender os baianos.

Seguidores apontaram que a blogueira foi xenofóbica ao criticar os moradores da Bahia. Em tom de indignação, em um vídeo publicado no domingo (9), Nicolly afirmou estar impressionada com o “choque cultural”. “Gente, choques culturais que eu tive até agora... O primeiro que eu estou muito impressionada é o atendimento. Meu Deus, como aqui as coisas demoram. Não sei se é porque o pessoal é da praia, eles são tranquilos”, disse.

A fala foi criticada até mesmo pelo perfil oficial da Prefeitura de Salvador, que publicou um vídeo nesta segunda com imagens de diferentes trabalhadores da capital baiana. “Salvador é lugar de gente alegre, mas que também trabalha incansavelmente. E, caso você tenha perdido essa aula de história: foi o ‘povo da praia’ que ajudou a construir este país inteiro”, escreveu a gestão.

Tags:

Salvador Blogueira Nicolly Martins

