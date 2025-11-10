POLÊMICA

Blogueira detonada por criticar atendimento em Salvador pede desculpas: 'Não tem Olodum pra você'

Após críticas, Nicolly Martins reconheceu o erro de generalizar a situação e reforçar estereótipos sobre os baianos



Elaine Sanoli

Maysa Polcri

Publicado em 10 de novembro de 2025 às 22:37

Nicolly pediu desculpas ao baianos após repercussão do vídeo Crédito: Reprodução/ Redes sociais

Após receber um “puxão de orelha” virtual de influenciadores e personalidades baianas, a blogueira e jornalista Nicolly Martins voltou às redes sociais nesta segunda-feira (10) para se pronunciar sobre os seus comentários a respeito do atendimento em estabelecimentos de Salvador. Na nova publicação, Nicolly pediu desculpas pelos termos usados no primeiro vídeo e afirmou ter entendido o erro de generalizar a situação.



“Dei mancada. Pisei na bola, mas a minha intenção, gente, era só contar uma experiência individual, passar o review, como eu faço em outros ambientes”, iniciou a comunicadora. Ela explicou que já produziu outros vídeos semelhantes, abordando particularidades de cidades como Rio de Janeiro, São Paulo e Tiradentes. Desta vez, porém, o caso tomou grandes proporções “devido a duas palavras infelizes”.

“Eu usei ‘tranquilo’, que remete ao estereótipo de que o baiano é preguiçoso e não tem nada a ver com o que eu quis dizer. E a outra coisa foi ‘Bahia’. Eu não queria ofender o estado inteiro”, afirmou.

Após a justificativa, Nicolly pediu desculpas pela conduta. “Eu tenho o máximo respeito pelas pessoas da Bahia, mais do que ninguém. Eu entendo a história da Bahia. Não é à toa que gastei meu dinheiro para visitar o estado. Infelizmente, foi uma experiência negativa. Eu espero poder voltar, gente... libera o meu passe”, pediu.

“Está de castigo um tempinho. Não tem mais Olodum para você”, brincou Meg, que acompanhava a influenciadora durante todo o vídeo.

Entenda o caso

Durante sua passagem por Salvador, Nicolly usou as redes sociais para criticar o atendimento em estabelecimentos da capital baiana. “Aqui na Bahia demora para tudo. Eu estou indignada. O atendimento é péssimo”, afirmou. As falas repercutiram mal, e ela recebeu diversas críticas, inclusive de famosos. Após a repercussão, Nicolly apagou a publicação e gravou um novo vídeo dizendo que não teve a intenção de ofender os baianos.

Seguidores apontaram que a blogueira foi xenofóbica ao criticar os moradores da Bahia. Em tom de indignação, em um vídeo publicado no domingo (9), Nicolly afirmou estar impressionada com o “choque cultural”. “Gente, choques culturais que eu tive até agora... O primeiro que eu estou muito impressionada é o atendimento. Meu Deus, como aqui as coisas demoram. Não sei se é porque o pessoal é da praia, eles são tranquilos”, disse.