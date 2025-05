SERÁ?

Vidente faz previsão bombástica para Neymar: 'Marca o que estou falando'

Carlinhos Vidente diz que astro terá mudança de rumos; veja

Carlinhos Vidente fez uma previsão bombástica para o futuro de Neymar. O profissional afirmou que o atacante do Santos, que atualmente se recupera de lesão, irá se machucar de novo e vai pendurar as chuteiras. Também cravou qual será a próxima carreira do camisa 10.>