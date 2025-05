SE PRONUNCIOU

Bruna Biancardi quebra silêncio após suposto climão com Neymar em festa e ironiza: 'Continue assim'

Influenciadora está nos Estados Unidos para compra do enxoval da segunda filha, Mel

Bruna Biancardi se pronunciou sobre os mais recentes rumores envolvendo seu nome. De acordo com o Portal LeoDias, o jogador do Santos teria se incomodado com uma festa promovida pela amada para comemorar a Páscoa, chegando a se trancar em um cômodo . Em outra postagem, o site afirmou que a influenciadora, que está nos Estados Unidos, teria viajado na companhia de três seguranças e duas babás.>

Segundo o portal, Bruna, a filha Mavie, de 1 ano, e as amigas teriam ficado em uma área super vip nos parques da Disney durante os desfiles e fogos de encerramento. Os espaços, com visão privilegiada, seriam frequentados normalmente por presidentes e famílias de grandes personalidades internacionais. Além disso, Mavie teria tido uma experiência única com o Mickey Mouse, com um dos pontos de encontro com o personagem reservado com exclusividade para o grupo.>