FAMÍLIA EM ORLANDO

Mickey Mouse exclusivo, duas babás, três seguranças e área vip: a viagem de Bruna Biancardi para a Disney

Influenciadora está nos Estados Unidos com amigas e Mavie

Bruna Biancardi está curtindo uma viagem em Orlando, nos Estados Unidos, ao lado da cunhada, Rafaella Santos, da filha, Mavie, de 1 ano, e de algumas amigas. Grávida pela segunda vez, a influenciadora espera mais uma menina com Neymar, que se chamará Mel. Na Flórida, ela tem comprado o enxoval da nova herdeira, além de aproveitar um tratamento vip por onde passa.>

Nos parques da Disney - seja em desfiles, fogos de encerramento ou em outros 'momentos mágicos' -, a companheira de Neymar e suas amigas ficam em uma área super vip, com visão privilegiada. Esses espaços mais nobres normalmente estão reservados para presidentes e famílias de grandes personalidades internacionais, como a família Beckham.>

Não para por aí: Mavie também teve uma experiência única com o Mickey Mouse. Um dos pontos de encontro com o personagem foi reservado com exclusividade para o grupo, dando à primogênita de Biancardi e Neymar mais tempo para aproveitar a experiência.>