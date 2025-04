PASTOR INTERCEDEU

Neymar se irrita com festinha de Bruna Biancardi e se tranca em quarto

Atleta não teria gostado de confraternização de Páscoa promovida pela companheira

Giuliana Mancini

Publicado em 30 de abril de 2025 às 09:17

Neymar e Bruna Biancardi Crédito: Reprodução

Neymar teria se incomodado com uma festinha promovida por Bruna Biancardi para comemorar a Páscoa, gerando um climão com a amada. A situação teria ficado tão tensa que um pastor foi convocado pelo pai do jogador do Santos para amenizar o problema. As informações são do Portal LeoDias.>

De acordo com o site, o atacante ainda estaria abalado com a nova lesão. O camisa 10 está afastado dos gramados desde o dia 16 de abril, após sentir a coxa esquerda durante a partida contra o Atlético-MG, pelo Brasileirão. >

Neymar teria se isolado durante a confraternização de Páscoa, que aconteceu no último dia 18. Não quis ficar na festa e por pouco nem daria as caras no evento, chegando a se trancar em um cômodo.>

O pai do atleta acabou sendo o responsável por contornar a situação. Ele levou um pastor para a festa, fazendo com que o astro participasse da benção. Mas o atacante logo teria voltado ao isolamento. Essa teria sido a razão para Ney não ter aparecido nos registros da comemoração.>