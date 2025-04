'PISCOU, APARECEU'

Acompanhante do 'caso Neymar', Any Awuada mostra barriga de grávida; veja

Garota de programa anunciou gravidez pouco após supostamente ter feito sexo com o jogador

A garota de programa Any Awuada, que afirma ter feito sexo com Neymar em uma festinha privada, voltou a chamar a atenção nas redes sociais. Após desabafar sobre as especulações em torno da paternidade de seu filho, a criadora de conteúdo adulto usou os Stories do Instagram dessa vez para mostrar a barriga de grávida. >