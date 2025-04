RECLAMOU

Grávida, acompanhante do 'caso Neymar' se irrita com vazamento de paternidade

Any Awuada se pronunciou nas redes sociais após vazamentos relacionados a paternidade de seu filho

A garota de programa Any Awuada, que ficou conhecida nacionalmente após afirmar ter tido um envolvimento com o jogador Neymar Jr. no último mês de março, usou recentemente suas redes sociais para expressar sua irritação com relação à sua gestação.>