PAI DE DOIS

Jogador que 'calou' Neymar no Maracanã é casado há 12 anos com o primeiro amor; conheça

Samuel Xavier marcou o gol da vitória do Fluminense sobre o Santos no retorno do craque

Giuliana Mancini

Publicado em 15 de abril de 2025 às 13:36

Samuel Xavier é casado com a educadora Karina Xavier e tem dois filhos Crédito: Reprodução/Instagram

Neymar passou 42 dias fora de combate, por conta de um edema na coxa esquerda, até enfim voltar aos gramados. Mas o retorno não saiu bem como o camisa 10 esperava: o Santos acabou derrotado pelo Fluminense, por 1x0, no Rio de Janeiro. O responsável por 'calar' o astro no Maracanã foi Samuel Xavier, autor do único gol da partida. >

Fora das quatro linhas, o lateral direito é casado há 12 anos com a educadora Karina Xavier, mãe de seus dois filhos. Ela, inclusive, é o primeiro amor do jogador. Eles estão juntos desde os tempos da escola em Campo Limpo, Zona Sul de São Paulo.>

Em um recente aniversário de casamento, Samuel Xavier se declarou publicamente para a amada. "A melhor decisão que tomei foi dizer sim pra você, a Bíblia diz que aquele que acha uma esposa encontra felicidade: recebeu uma benção de Deus, o Senhor. Eu recebi uma benção", escreveu o defensor.>

Além da carreira como jogador de futebol, o atleta também administra, ao lado da mulher, uma escola, que o casal abriu no Recreio, na Zona Oeste do Rio, em 2024. "Excelência educacional e princípios cristãos", consta no perfil da escola no Instagram.>