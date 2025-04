QUE SUSTO!

Apresentador do Globo Esporte sofre acidente de moto: 'Quase fui parar embaixo de um ônibus'

Jornalista explicou o que aconteceu e postou vídeo nas redes sociais; veja

Um dos apresentadores do Globo Esporte MG e do bloco esportivo do Bom Dia MG, Marcelo Lages passou por um enorme susto: sofreu um acidente de moto em Belo Horizonte. O jornalista perdeu o controle do veículo, atropelou um banner, caiu em uma vala e bateu em um ônibus. Ele postou um vídeo do momento nas redes sociais, na noite de segunda-feira (14), e explicou o que aconteceu.>