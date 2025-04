VEM AÍ?

Presidente do UFC indica retorno do evento ao Brasil em 2025: 'Vamos resolver'

Detalhes como data e local, entretanto, não foram revelados pelo dirigente

Presidente do UFC, Dana White confirmou, durante a coletiva de imprensa após o UFC 314, em Miami (EUA), que sua companhia tem planos para desembarcar no Brasil em 2025. Detalhes como data e local, entretanto, não foram revelados pelo dirigente. >

Dana foi questionado sobre uma possível volta do Ultimate ao Brasil. O mandatário revelou que há negociações em andamento para a promoção de um card. O Brasil não recebe uma edição do UFC desde maio de 2024, quando o UFC 301 foi realizado no Rio de Janeiro>

"Nós estamos conversando sobre isso (voltar ao Brasil). Estamos trabalhando com o Brasil agora. Nós estaremos no Brasil. Vamos resolver essa situação. Sim, com certeza (vamos manter o UFC Fight Pass no Brasil). Planejamos continuar com isso", revelou White, sem entrar em detalhes sobre os planos da empresa.>