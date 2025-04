FÃ DE CARTEIRINHA

Brasileiro revela sonho após vencer no UFC: 'Casar na igreja e ter um show do Belo'

Jean Silva saiu campeão na categoria peso-pena, no último sábado (14), após finalizar o americano Bryce Mitchell em uma das lutas do UFC 314

O lutador brasileiro Jean Silva saiu campeão na categoria peso-pena, no último sábado (14), após finalizar o americano Bryce Mitchell em uma das lutas do UFC 314, em Miami, nos Estados Unidos. Após a luta, o atleta de 28 anos agora tenta alcançar mais um sonho, o de conseguir que Belo cante em seu casamento com Carolina de Castro.>