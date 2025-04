JUROU

Brasileiro promete surra em americano que elogiou Hitler no UFC: 'Ele é um caipira'

Jean Silva está com a confiança lá em cima para sua luta contra Bryce Mitchell no UFC 314, neste final de semana

Alan Pinheiro

Publicado em 10 de abril de 2025 às 17:54

Jean Silva enfrenta Bryce Mitchell no UFC 314 Crédito: Reprodução/Redes Sociais

O lutador brasileiro Jean Silva está confiante para sua luta contra Bryce Mitchell no UFC 314. O brasileiro já conta com a vitória contra o americano, tanto que ele brincou com a situação, dizendo que depois de nocautear o americano, vai celebrar em uma festa “caipira”. Jean ainda lembrou sobre as polêmicas envolvendo o adversário.

A confiança do catarinense também se une ao apoio que tem recebido dos fãs, especialmente após as controvérsias envolvendo o número 13 do ranking até 66 kg. Ele destaca que até os americanos, que inicialmente podiam não o apoiar tanto, agora estão ao seu lado devido às atitudes polêmicas de seu adversário.

"Também tem o fato de ele estar falando um monte de besteira. Até os americanos me abraçaram pela m*** que ele falou. E está tudo bem, cara. Ele é um caipira. Depois que eu der uma surra nele, pegar meu bônus e minha grana, vamos comemorar em uma festa de caipira. É meio louco, porque eu acabei de sair de uma festa armênia, porque o Melsik é armênio, e agora vou para uma festa de caipira. Muito legal. Vamos nessa!", disse 'Lord', em entrevista ao site 'MMA Fighting'.

Em fevereiro, Bryce Mitchell, da categoria pena do UFC, afirmou que Adolf Hitler "era um cara legal" e endossou o discurso antissemita do regime nazista. Na visão de Mitchell, o alemão tinha interesses nacionalistas e acrescentou que sua opinião é baseada em pesquisa própria. A afirmação foi dita durante um episódio do seu podcast 'ArkanSanity', no YouTube.

"Sinceramente, acho que Hitler era um cara legal, com base em minha própria pesquisa, não em minha educação pública e doutrinação. [...] Ele lutou por seu país, ele queria purificá-lo expulsando os judeus gananciosos que estavam destruindo seu país e transformando todos eles em gays", disse o americano, nascido no Arizona.

No mês seguinte, o americano adotou um discurso religioso contra o brasileiro. Mitchell acusou o rival de estar possuído por uma "legião de demônios". O lutador também comentou sobre seu desejo em exorcizar Jean.