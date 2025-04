IMAGENS FORTES

Luta é encerrada no UFC após romeno ter boca cortada por golpe; veja

Romeno Daniel Frunza foi derrotado pelo irlandês Rhys McKee em duelo meio-médio

O lutador romeno Daniel Frunza foi derrotado após receber um golpe na boca que cortou o seu lábio em sua estreia no UFC, em Las Vegas. A luta do meio-médio (até 77,6kg) contra o irlandês Rhys McKee, realizada no último sábado (5), foi encerrada com uma interrupção médica ao fim do primeiro round.>