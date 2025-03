PORRADARIA RELIGIOSA

Lutador acusa rival brasileiro de estar 'possuído por uma legião de demônios'

Norte-americano Bryce Mitchell disse querer exorcizar Jean Silva

Alan Pinheiro

Publicado em 18 de março de 2025 às 15:20

Norte-americano Bryce Mitchell disse querer exorcizar demônios de Jean Silva Crédito: Reprodução/Redes Sociais

O lutador norte-americano Bryce Mitchell levou a luta contra o brasileiro Jean Silva para o campo religioso ao acusar o rival, nesta segunda-feira (17), de estar possuído por uma "legião de demônios". Mitchell também comentou sobre seu desejo em exorcizar Jean. A luta entre os dois acontece no dia 12 de abril, pelo UFC 314.>

Através das redes sociais, Bryce Mitchell revelou que não consegue dormir desde sua primeira interação com Jean, durante a coletiva de imprensa. "Eu não vou apenas lutar contra um homem no dia 12 de abril. Vou enfrentar um homem possuído por uma legião de demônios. Quando simplesmente mencionei o nome de Jesus, ele foi tomado por uma fúria maliciosa, começou a latir como um cão e a repetir: 'F***-se, f***-se, f***-se'", ressaltou o atual 13° colocado do ranking peso-pena (66 kg).>

O norte-americano prometeu solucionar os problemas vencendo Jean Silva no UFC 314. Na visão do americano, a vitória sobre o brasileiro é a única forma de acabar com os transtornos vividos desde a coletiva de imprensa do dia 7 de março.>