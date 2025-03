CONTRATOS FALSOS

Mulher que fingiu ser repórter da ESPN por dois anos chegou a 'contratar' estagiários

Luana Santos prometeu trabalho dentro do Corinthians a estudantes de jornalismo

Segundo o portal, uma estudante de jornalismo relatou ter sido convidada pela mulher para atuar como estagiária no departamento de marketing do Corinthians. O convite teria sido feito no começo de 2024. Um contrato com todas as informações sobre o clube foi confeccionado. Nele, Luana se colocou como “supervisora de estágio”.>