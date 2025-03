VAI COMEÇAR

Vitória conhece adversários na Copa Sul-Americana; confira quais

Rubro-negro estava no pote 4 e enfrentará equipes de Argentina, Uruguai e Equador

Após a campanha de recuperação no segundo turno do Campeonato Brasileiro no ano passado, o Vitória confirmou a classificação para a Copa Sul-Americana em 2025 e, nesta segunda-feira (17), conheceu quem serão os adversários na competição. O sorteio da fase de grupos foi realizado na sede da Conmebol, em Luque, no Paraguai. O Leão está no grupo B e vai encarar Defensa y Justicia (Argentina), Universidad Católica (Equador) e Cerro Largo (Uruguai).>

O Rubro-negro estava no pote 4 do torneio. Os potes foram formados através do ranking da Conmebol, com exceção das equipes vindas da Pré-Libertadores. De acordo com o regulamento, clubes do mesmo país não podem ficar na mesma chave.>