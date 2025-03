NOVO ATACANTE

Vitória anuncia contratação de Felipe Cardoso, sobrevivente do incêndio no Ninho do Urubu

Felipe Cardoso se destacou com a camisa do Carcará em 2025 ao contribuir com quatro gols e duas assistências em 10 partidas

Alan Pinheiro

Publicado em 17 de março de 2025 às 19:41

Vitória anunciou a contratação de atacante Felipe Cardoso Crédito: Reprodução/Redes Sociais

O Vitória anunciou oficialmente a contratação do meia-atacante Felipe Cardoso, do Atlético de Alagoinhas. O jogador se destacou com a camisa do Carcará em 2025 ao marcar quatro gols e contribuir com duas assistências em 10 partidas. O anúncio da contratação ocorreu nesta segunda-feira (17), através das redes sociais do Leão. O jogador chega com contrato por empréstimo até o final de 2025.>

Natural de São Paulo, Felipe Cardoso atua tanto na faixa central do campo quanto caindo pela esquerda, onde pode ganhar minutos na equipe comandada por Thiago Carpini. Dentro da cúpula rubro-negra, entende-se a contratação como uma aposta de baixo risco e para compor o elenco. A comissão, inclusive, avalia o jogador positivamente dentro de outros atletas do mesmo calibre no atual elenco. >

Com bases em Santos e Flamengo, o jogador é um dos sobreviventes da tragédia do Ninho do Urubu, em 2019. O incêndio tirou a vida de dez adolescentes, com idades entre 14 e 16 anos, mas outros 16 garotos conseguiram escapar com poucos ferimentos.>

Felipe estava no quarto onde o fogo começou, mas conseguiu sair sem ferimentos físicos. O meia conseguiu escapar com vida do incêndio porque naquele dia ficou acordado até mais tarde conversando por telefone com um irmão. O jogador, no entanto, perdeu dez companheiros e diz que é por eles que segue firme no futebol.>

"Há alguns anos houve esse acontecimento na minha vida, eu sou uma superação, estou lutando pelos meus amigos. Recentemente o meu avô se foi, então isso é pelos meus amigos que se foram, pelo meu avô, pela minha família em São Paulo, a minha esposa que está grávida. Isso é por eles", disse após o jogo contra o Bahia em entrevista pós-jogo.>

No entanto, o trauma do ocorrido ficou marcado para sempre. Um ano depois da tragédia, ele acabou dispensado das categorias de base do Flamengo e precisou buscar novos caminhos para continuar perseguindo seu sonho de ser jogador profissional.>