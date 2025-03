RECLAMAÇÃO OFICIAL

Vitória entra com representação contra arbitragem por 'agressão de Everton Ribeiro'

Leão protestou contra decisão de não expulsão para o Comitê de Arbitragem da Federação Bahiana de Futebol (FBF)

Alan Pinheiro

Publicado em 17 de março de 2025 às 16:47

Lance causou polêmica nas redes sociais Crédito: Reprodução/TVE

De acordo com a nota emitida pelo time baiano, o lance se refere a um "erro claro e manifesto da não expulsão do atleta Éverton Ribeiro, do Esporte Clube Bahia, após agredir o jogador Hueglo Neris no minuto 41 do primeiro tempo". >

A discussão gerou uma confusão generalizada, com os atletas do Leão pedindo a expulsão de Everton. O árbitro Rafael Klein apresentou o cartão amarelo para o zagueiro Lucas Halter e o atacante Lucho Rodríguez, mas ignorou o lance envolvendo o capitão do Esquadrão - e nem mesmo o VAR chamou para revisão. No fim, o Bahia venceu por 2x0 e abriu vantagem para o duelo de volta, no Barradão.>

Além de citar a expulsão do jogador do Bahia, o Leão ainda incluiu o árbitro Rafael Rodrigo Klein e o VAR do jogo, Rodrigo Nunes de Sá, na representação árbitro da partida. Segundo a nota, Klein foi incluído por não ter penalizado a ação de forma correta, enquanto o VAR não ter interviu e orientou o árbitro a revisar a jogada. >