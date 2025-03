NOVA CASA

Ídolo do Vitória, Neto Baiano é anunciado aos 42 anos por time paranaense

Iguaçu é o 28º clube na carreira do jogador

Ídolo do Vitória , Neto Baiano foi anunciado aos 42 anos como reforço do Iguaçu, time da cidade de União da Vitória, para a disputa da Divisão de Acesso do Campeonato Paranaense. Pantera do Vale, como é conhecido o time paranaense, será a 28ª camisa de Neto Baiano ao longo da carreira, e o jogador está bastante confiante. >

Nascido em Ituaçu, na Bahia, Neto Baiano começou sua carreira no Vitória, onde se tornou ídolo e o maior artilheiro da história do Barradão, com 51 gols. De lá para cá, rodou o Brasil e o mundo, vestindo camisas de gigantes como Internacional e Palmeiras, além de clubes do Japão e da Coreia do Sul. >