LEÃO NA ESPERA

Saiba quando será e onde assistir o sorteio dos grupos da Sul-Americana

Vitória é uma dos brasileiros na disputa da competição internacional

Após a campanha de recuperação no segundo turno do Campeonato Brasileiro no ano passado, o Vitória confirmou a classificação para a Copa Sul-Americana em 2025 e agora vive a expectativa pela formação das chaves para conhecer os próximos adversários . O sorteio será realizado na segunda-feira (17), às 20h (horário de Brasília), na sede da Conmebol, em Luque, no Paraguai. >

O Leão está no pote 4 do torneio e vai enfrentar adversários escolhidos dos outros três. Os potes são formados através do ranking da Conmebol, com exceção das equipes vindas da Pré-Libertadores. De acordo com o regulamento, clubes do mesmo país não podem ficar na mesma chave.>