OPORTUNIDADE

Vitória promove peneira para divisões de base nesta sexta-feira (14)

A avaliação para jovens nascidos entre 2012 e 2016 será no campo do TEJO, no bairro do IAPI, das 8h às 17h

Alan Pinheiro

Publicado em 13 de março de 2025 às 19:13

Vitória anuncia peneira no bairro do IAPI Crédito: Victor Ferreira/EC Vitória

O Vitória anunciou que vai promover, nesta sexta-feira (14), uma peneira para selecionar jogadores para suas categorias de base. A avaliação será no campo do TEJO, no bairro do IAPI. O período é das 8h às 17h. >

A avaliação será para jovens nascidos entre os anos de 2012 e 2016, com a supervisão de Ricardo Amadeu, coordenador geral da divisão de base, e presença de observadores oficiais do clube.>