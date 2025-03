EM ALAGOAS

Patrocinador do Vitória é censurado de fazer publicidade em clube de futebol

A decisão impõe uma multa diária de R$ 10 mil por descumprimento e dá um prazo de 15 dias para o clube apresentar contestação

Patrocinadora do Vitória , o site de acompanhantes Fatal Model foi impedido de patrocinar os clubes de futebol CRB e CSA após solicitação do Ministério Público de Alagoas à Justiça do Estado para a suspensão da campanha publicitária envolvendo os times. A base da solicitação é a proteção de menores de idade, argumentando que a publicidade em estádios de futebol viola o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA).>

A juíza Maria Lúcia de Fátima Barbosa Pirauá emitiu uma decisão liminar, nesta terça-feira (11), proibindo a exibição do patrocínio em materiais do CRB acessíveis a crianças e adolescentes. A decisão impõe uma multa diária de R$ 10 mil por descumprimento e dá um prazo de 15 dias para o clube apresentar contestação.>

Esta não é a primeira vez que a publicidade da Fatal Model é questionada no âmbito esportivo. Em abril de 2024, um torcedor do Bahia ingressou com representação no Ministério Público da Bahia questionando a publicidade da empresa no futebol. A plataforma apresentou suas explicações após ser notificada. >