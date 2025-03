FORA DA COPA DO BRASIL

Após eliminação, Carpini vê Ba-Vi como oportunidade de 'virar a página'

O técnico do Vitória lamentou a eliminação na competição e detalhou os erros da equipe diante do Náutico

Alan Pinheiro

Publicado em 12 de março de 2025 às 22:58

Carpini lamentou eliminação do Vitória na Copa do Brasil Crédito: Victor Ferreira/EC Vitória

O Vitória viu a sua participação na Copa do Brasil chegar ao fim nesta quarta-feira (12), junto a uma invencibilidade de 22 jogos, que durava desde novembro de 2024. O Leão foi superado pelo Náutico após perder para os pernambucanos por 2x0 dentro de casa. Em entrevista coletiva após o fim da partida, o técnico Thiago Carpini lamentou a eliminação na competição e detalhou os erros da equipe diante do Timbu. >

Nas palavras do comandante rubro-negro, sua equipe teve um grande volume em campo, mas não mostrou efetividade em campo, o que gerou poucas chances reais de gol. O treinador deu exemplos, como a oportunidade perdida por Fabri ao partir contra o goleiro e tentar um drible, perdendo a posse. O primeiro gol do Náutico em uma transição rápida mudou a tônica da partida e o planejamento de Carpini para o segundo tempo. >

Aconteceu o que prevíamos que iria acontecer. Não foi a última vez [que perdemos], vamos ter outros revés. A gente trabalha para que a resposta agora seja imediata. Da mesma maneira que a gente vira a página nas vitórias, viramos na derrota. Lamentamos sim a eliminação, não só isso, mas da maneira que aconteceu. Hoje não encaixou. Thiago Carpini Treinador do Vitória

"Tomamos os dois gols da maneira que prevíamos e que trabalhamos na semana, mas algumas coisas fogem do nosso controle, A gente fica muito chateado, o grupo também fica, mas o bom do futebol é sempre a oportunidade de dar uma resposta e nós temos a oportunidade de fazer isso já no primeiro jogo da decisão, no domingo. O que passou, passou. Cabe a nós, internamente, analisarmos. Não vou aqui expor tudo o que a gente enxergou no jogo de hoje, o que aconteceu e o que não aconteceu. Isso cabe a nós corrigir e seguir no caminho da evolução", complementou Carpini. >

No domingo (16), os comandados de Thiago Carpini enfrentam o Bahia na Arena Fonte Nova, pela partida de ida das finais do Campeonato Baiano. A bola rola às 18h. Questionado sobre como a eliminação pode impactar a moral do time para a sequência com jogos importantes, o treinador rechaçou essa possibilidade. Carpini lembrou a campanha de recuperação no último Campeonato Brasileiro e projetou os dois jogos contra o Bahia.>

"Não atrapalha [a eliminação] de maneira nenhuma. Era a mesma coisa de eu vir aqui e ficar falando do que nós fizemos no ano passado, já passou. Uma derrota é dura em qualquer situação, seja em um jogo eliminatório ou em Campeonato Baiano. Claro que existem proporções. A dor da derrota ela é igual e faz parte do processo. A derrota, vitória ou empate, nós jogamos por esses resultados. Então isso não afeta em nada, da mesma maneira que não afetou quando nós estávamos ganhando, porque sempre no próximo jogo a gente tem que dar uma resposta e vencer, e seguir vencendo, tanto é que conseguimos uma invencibilidade de 22 jogos. Se fosse alguma zona de conforto, nós talvez teríamos usado as muletas das vitórias. Hoje foi um dia ruim", disse. >

"Página virada e vamos para a próxima de um campeonato onde nós chegamos de maneira invicta até a final, com a decisão dentro da nossa casa. São dois tempos distintos. Um tempo na casa do adversário e um tempo aqui. A decisão omeça no domingo, mas não termina domingo, muita coisa para acontecer ainda. Hoje a gente sente, lamenta e amanhã é um novo dia, uma nova oportunidade", finalizou.>

Veja outros trechos da entrevista coletiva de Thiago Carpini:

Lições da derrota e postura para domingo>

"A postura é seguir evoluindo, trabalhando. O que não aconteceu na partida de hoje, os problemas, a gente trabalha internamente. Foram muitos erros, começando por mim, a culpa não é só dos atletas. Sabemos o que precisa ser ajustado. No domingo esperamos uma postura que é a postura do Vitória em toda a temporada. A final com clássico é um jogo diferente. Nos próximos dias vamos recuperar os atletas fisicamente, porque psicologicamente eles estão muito bem. O momento do Vitória é muito positivo".>

Soluções em curto prazo para ter mais repertório>

"O Náutico, dentro do que se propôs a fazer, foi muito eficiente. E o Vitória, dentro do que deveria fazer, não foi. Não adianta falar de Matheusinho. Ele já está fora há algumas rodadas. Não falamos dele quando ganhamos, então não vamos falar hoje. Fez falta, mas não está aqui, não tem o que fazer. As correções vão ser feitas, do mesmo jeito que fazemos nas vitórias. A gente sabe o que não aconteceu hoje e onde precisamos evoluir".>

Abdicar de competições>

"Não é coerente de minha parte falar disso, porque o planejamento não era desistir da Copa do Brasil, que é uma competição importante. Não era essa competição que a gente queria abdicar, mas já que aconteceu, vamos olhar para as coisas positivas mesmo em uma dura eliminação. Vamos aproveitar as semanas abertas para trabalhar, recuperar, descansar. Já que aconteceu, vamos tentar aproveitar".>

Atletas que precisam de recuperação e tempo para treinar.>

"Eu não tenho mais reclamado da falta de tempo para treinar. Tem tempo que não falo disso. A gente tem tentado aproveitar ao máximo o pouco tempo que nós temos. Temos sim coisas para melhorar, defeitos para ajustar. E temos também coisas boas. Foram 30 jogos para perder um. Parece que são erros absurdos que se repetem todos os jogos. É Rato, é Carpini, é Neris, Arcanjo, sempre um culpado. Como vamos chegar, ainda estamos no mês três. A minha atuação como líder é de proteger meus liderados. Internamente no dia a dia eu cobro e tento corrigir. Mas respeito as vaias do torcedor. Ele veio para ver um time invicto, veio para ver o 23º jogo sem perder, são muitas expectativas, e isso gera frustração. Não acho que o Braga tenha feito um jogo tão ruim. Os atletas de lado precisam de campo, e hoje a gente não teve campo por mérito do adversário. O Rato tinha que sair entre o lateral e o zagueiro para pegar a bola, e ele não tem essa característica do Matheusinho de fazer os enfrentamentos. Nas características dele acho que fez um bom jogo".>

