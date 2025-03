AMENIZOU

'O ano está só começando', diz zagueiro do Vitória após eliminação na Copa do Brasil

Lucas Halter pontuou falta de eficiência como um dos motivos da desclassificação para o Náutico

Alan Pinheiro

Publicado em 12 de março de 2025 às 21:22

Lucas Halter lamentou eliminação na Copa do Brasil Crédito: Victor Ferreira/EC Vitória

O Vitória viu a sua participação na Copa do Brasil chegar ao fim nesta quarta-feira (12), junto a uma invencibilidade de 22 jogos, que durava desde novembro de 2024. O Leão foi superado pelo Náutico após perder para os pernambucanos por 2x0 dentro de casa. Na saída do campo após o fim do confronto, o zagueiro Lucas Halter lamentou a eliminação na competição nacional e pontuou falta de eficiência como um dos motivos da desclassificação para o Timbu.>

"A equipe deles tiveram duas oportunidades que puderam ser felizes e eu acho que em falhas nossas. A gente sabia o que eles iam propor. O jogo foi isso, eles marcando só do meio para trás. A gente não foi eficiente. Até criamos, o goleiro teve boas defesas, o zagueiro tirou um cabeceio quase dentro do gol. Mas é isso, ter cabeça no lugar. O ano está só começando. Não é a hora agora de achar culpado ou do trabalho não estar bom, porque está bom sim. Infelizmente, a gente caiu fora. Sabemos da nossa responsabilidade e o peso que isso tem. Agora virar a chave, porque a gente tem uma decisão importantíssima agora no final de semana", disse o defensor.>

Durante a partida, o Vitória sentiu a primeira etapa e foi para o vestiário com o 2x0 para os visitantes. Na volta do intervalo, o clube baiano até tentou esboçar uma reação, deixando três centroavantes em campo e alçando bola na área durante toda a segunda etapa, mas foi ineficiente e deu adeus à Copa do Brasil.>