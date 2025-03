ARTILHEIRO NO TOURO

Ex-Bahia e Vitória, Kieza é contratado para jogar a Série B do Baianão

Atacante atuou duas temporadas com a camisa do Esquadrão de Aço antes de se transferir para o Leão

Alan Pinheiro

Publicado em 12 de março de 2025 às 17:23

Kieza, ex-atacante do Vitória e do Bahia Crédito: Eder Souza

Ex-jogador de Bahia e Vitória, o atacante Kieza teve a sua contratação anunciada pelo Fluminense de Feira para a disputa da Série B do Campeonato Baiano, com início previsto para o final de abril. A contratação do jogador de 38 anos foi anunciada nesta quarta-feira (12), através das redes sociais do Touro do Sertão.>

Atualmente com 38 anos, o atleta jogou em São Paulo, Fluminense, Botafogo e Náutico. Na Bahia, sua história começou no ano de 2014, quando foi emprestado ao Esquadrão de Aço pelo Shanghai Shenxin, da China. Foram duas temporadas vestindo a camisa nove do tricolor, com 77 partidas completas. Kieza marcou 35 gols pelo time baiano, enquanto colaborou com quatro assistências.>