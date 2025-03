23 NOMES

Com retorno de Fabri, Vitória divulga lista de relacionados para jogo contra o Náutico

O técnico Thiago Carpini relacionou 23 jogadores para o confronto

Após confirmar a classificação para as finais do Campeonato Baiano, o Vitória volta a campo pela Copa do Brasil. Nesta quarta-feira (12), o Leão recebe o Náutico no Barradão, pela segunda fase da competição nacional. O técnico Thiago Carpini relacionou 23 jogadores para o confronto. O destaque fica para o retorno do atacante Fabri, que estava se recuperando de lesão. Saiba onde assistir ao jogo aqui.>