PRÊMIO EM DINHEIRO

Saiba quanto os times recebem em cada fase da Copa do Brasil

Caso o campeão faça parte da Série A e estreie na primeira fase, o prêmio máximo pode ultrapassar 100 milhões de reais

As cotas financeiras para premiação de cada fase da Copa do Brasil nesta temporada já foram definidas pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF), com reajuste que pode dar mais de 100 milhões de reais ao time campeão. No ano passado, o Flamengo estreou na terceira fase e levou cerca de R$ 93 milhões pelo título, mas o reajuste de 5% na premiação dos clubes da Série A aumentará o montante neste ano.>