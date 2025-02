SORTEIO

Veja os possíveis confrontos da Copa do Brasil

O sorteio acontecerá hoje (7) às 15h, e organizará a primeira fase dos 80 times nos potes

Marina Branco

Publicado em 7 de fevereiro de 2025 às 10:05

Taça da Copa do Brasil Crédito: Divulgação/Flamengo

A Copa do Brasil está cada vez mais próxima, e o sorteio que definirá os caminhos da competição acontece nesta sexta-feira (7), às 15h. Nele, os 80 times na disputa conhecerão os 40 primeiros confrontos do torneio, além do chaveamento da segunda fase. >

Na hora de definir os confrontos, já tem novidade - diferentemente do regulamento de outros anos, em 2025 a vantagem do empate nos jogos fora de casa não existe mais para as equipes dos potes A, B, C e D, que guardam os times mais bem rankeados. Se empatar, a vaga para a próxima fase será definida nos pênaltis até a terceira etapa, quando os confrontos passarão a ter jogos de ida e volta.>

Regulamento por fase:

1ª fase: jogo único na casa do time de pior ranking; decisão nos pênaltis em caso de empate.

2ª fase: jogo único com mando de campo em chaveamento previsto no regulamento; decisão nos pênaltis em caso de empate.

3ª fase até a final: confrontos definidos em sorteio, com jogos em ida e volta. Em caso de empate no placar agregado, decisão nos pênaltis. >

Regras do sorteio

No sorteio, os 80 clubes estarão divididos em oito potes de dez equipes, de acordo com suas posições no Ranking Nacional de Clubes da CBF neste ano. Assim, os 40 melhores (A, B, C e D) enfrentarão os 40 piores (E, F, G e H), sendo que estes últimos têm o mando de campo. >

Os encontros seguirão a lógica A x E, B x F, C x G e D e H, com o primeiro pote dos melhores encontrando o primeiro dos piores, e assim respectivamente. Os chaveamentos para a segunda fase seguirão a mesma lógica, com a determinação de se o vencedor do primeiro duelo jogará em casa ou sem o mando de campo na segunda. >

A primeira fase acontece nas semanas de 19 e 26 de fevereiro.>

Os potes

Pote A x Pote E

Pote A: Atlético-MG, Athletico, Fluminense, Grêmio, América-MG, Bragantino, Vasco, Atlético-GO, Juventude e Cuiabá

Atlético-MG, Athletico, Fluminense, Grêmio, América-MG, Bragantino, Vasco, Atlético-GO, Juventude e Cuiabá Pote E: Sousa, Tocantinópolis, São Raimundo-RR, Maringá, FC Cascavel, Pouso Alegre, ASA, União Rondonópolis, Porto Velho e Águia de Marabá >

Pote B x Pote F

Pote B: Ceará, Vitória, Coritiba, Sport, Criciúma, Vila Nova, Operário-PR, Ponte Preta, Brusque e Sampaio Corrêa

Ceará, Vitória, Coritiba, Sport, Criciúma, Vila Nova, Operário-PR, Ponte Preta, Brusque e Sampaio Corrêa Pote F: Sergipe, Humaitá, Trem, Ceilândia, Inter de Limeira, Maranhão, Operário VG, Tuna Luso, Operário-MS e Concórdia >

Pote C x Pote G

Pote C: Novorizontino, Tombense, CSA, ABC, Remo, Náutico, Confiança, Ferroviário, Botafogo-PB e Amazonas

Novorizontino, Tombense, CSA, ABC, Remo, Náutico, Confiança, Ferroviário, Botafogo-PB e Amazonas Pote G: Boavista, Parnahyba, Maracanã-CE, Santa Cruz-RN, GAS-RR, Rio Branco-ES, Rio Branco VN-ES, Olaria, Portuguesa e Votuporanguense >

Pote D x Pote H

Pote D: América-RN, Manaus, São José-RS, Aparecidense, Altos, Retrô, Caxias, Athletic. Nova Iguaçu e Portuguesa-RJ

América-RN, Manaus, São José-RS, Aparecidense, Altos, Retrô, Caxias, Athletic. Nova Iguaçu e Portuguesa-RJ Pote H: Guarany de Bagé-RS, Jequié, Barcelona de Ilhéus, São Francisco-PA, Capital-DF, Independência-AC, União-TO, Dourados-MS, Barcelona-RO e Oratório-AP >

12 restantes