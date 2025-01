TELEVISÃO

Galvão Bueno vai narrar Copa do Brasil e Brasileirão fora da Globo

'Estou muito feliz em fechar essa parceria', comemorou o narrador

Giuliana Mancini

Publicado em 21 de janeiro de 2025 às 12:42

Galvão Bueno vai narrar competições no Prime Video Crédito: Divulgação

Galvão Bueno será o narrador principal do Prime Video para os jogos da Copa do Brasil e do Campeonato Brasileiro. O anúncio foi feito pelo serviço de streaming nesta terça-feira (21). O contrato tem duração de três anos, começando na atual temporada.

"Estou muito feliz em fechar essa parceria porque sei do potencial que tem uma empresa do tamanho da Amazon e o que ela pode fazer pela transmissão esportiva no Brasil. Quando decidi que sairia da Globo, tive a certeza de que seria para fazer algo grande, e sinto que aqui poderemos construir muito juntos", comemorou Galvão.

O Prime Video possui os direitos de transmissão da Copa do Brasil desde 2022, com um acordo que se estende até a edição de 2026. Além disso, o streaming fez um acordo com a Liga Forte União para transmitir os jogos da Série A do Brasileirão a partir deste ano até 2029, com um jogo exclusivo de um time mandante pertencente ao grupo LFU por rodada.