BAHIA PELO MUNDO

Zagueiro baiano projeta sequência em temporada na Rússia: 'Buscar o objetivo'

No Brasil, Ítalo nunca defendeu as cores de uma equipe baiana

Alan Pinheiro

Publicado em 21 de janeiro de 2025 às 02:00

O zagueiro baiano Ítalo voltou à Rússia para continuar a temporada com o FK Ural Crédito: Divulgação/FK Ural

O zagueiro soteropolitano Ítalo voltou à Rússia para continuar a temporada com o FK Ural. Em função do clima, o futebol russo tem uma pausa no início de dezembro, retomando as atividades no mês de fevereiro. O jogador estava no Brasil para um período de descanso.

“Sempre bom passar um período no Brasil. Matar a saudade da família e dos amigos e poder descansar um pouco no nosso país. Agora é voltar aos trabalhos com força total para buscar nossos objetivos”, analisou o defensor.

Atuando também de lateral-esquerdo, Ítalo vem construindo uma carreira sólida do futebol europeu. Na sua terceira temporada no exterior, sendo uma em Portugal e duas na Rússia, Ítalo já soma 50 jogos na Europa. No Brasil, Ítalo nunca defendeu as cores de uma equipe baiana. O defensor iniciou a carreira no Figueirense e passou pelo São Bernardo antes de sair do continente americano.

“Eu não me preocupo com o que acontece fora de campo. Deixo essa parte para os meus representantes. Meu objetivo é treinar bem, entrar em campo e ajudar meus companheiros a conquistarem os resultados. Temos um acesso para buscar e a Copa da Rússia pela frente”, finalizou o jogador de 22 anos.