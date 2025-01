BORA CORRER

Quer correr? Confira quais corridas de rua acontecem em Salvador em 2025

As provas marcadas para a capital baiana variam entre 4,5 km a 42 km

Em 2025, Salvador vai ser palco de uma série de corridas de rua, reunindo atletas de todos os níveis. Com uma programação diversificada, as provas reúnem opções desde revezamento até maratonas, oferecendo opções para quem busca superar seus limites ou apenas se divertir. Os percursos variam entre 4,5 km a 42 km.

Para quem deseja se manter ativo e participar de eventos que promovem saúde e bem-estar na capital baiana, confira a lista com as corridas programadas mês a mês ao longo do ano: