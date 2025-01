SENHOR DO BONFIM

Confira os baianos que venceram a Corrida Sagrada 2025; veja tempos

André Santos e Jeane Barreto venceram a competição

Alan Pinheiro

Publicado em 16 de janeiro de 2025 às 16:49

A Corrida Sagrada 2025 ocorreu sob clima de Lavagem do Senhor do Bonfim Crédito: Bruno Concha/Secom PMS

A edição 2025 da Corrida Sagrada aconteceu nesta quinta-feira (16), pouco antes do cortejo da Lavagem do Bonfim, e teve dois baianos como vencedores do evento. Na categoria masculino, André Santos se sagrou como tricampeão. Já no feminino, Jeane Barreto dos Santos, natural de Santo Antônio de Jesus, no Recôncavo baiano, finalizou a corrida com o tempo de 22min37.

O campeão André Santos, de 34 anos, completou a prova, de 6,8 Km, em 19min52. O baiano participa há 14 anos de corridas pelo país. “Venho me dedicando cada vez mais e só tenho a agradecer a Deus pelo tricampeonato neste evento que vem crescendo a cada ano. Em 2026 estarei aqui de novo”, afirmou.

Já a vencedora no feminino, Jeane Barreto dos Santos, de 29 anos, vem se destacando nas corridas de rua pelo país. Com apenas três anos em competições, ela foi a terceira melhor brasileira na São Silvestre, onde ficou na 6ª colocação no geral feminino. A atleta profissional começou a correr para fugir de uma depressão e de crises de ansiedade.

"Minha vida mudou muito e hoje não vivo sem as corridas" Jeane Barreto Campeã feminina da Corrida Sagrada

Eles ficaram à frente de mais de 1,5 mil atletas, profissionais e amadores, que participaram da Corrida, que teve largada no início da manhã em frente à Basílica da Conceição da Praia e chegada na Colina Sagrada, ao lado da Basílica Santuário Senhor do Bonfim. A prova é aberta para atletas de ambos os sexos, a partir dos 16 anos de idade, e contou com premiação para os cinco primeiros no masculino e no feminino, além dos melhores em cada categoria, inclusive atletas PCD no Triciclo.

Masculino

André Santos – 19´52,9

João Pedro Amorim – 20´58,3

Antônio Carlos de Jesus Borges – 21´56,9

Márcio Barreto Silva – 22´32,1

Daniel Luiz Nascimento – 22´45,5

Feminino

Jeane Barreto dos Santos – 22´37,3

Marily dos Santos – 24´17,3

Karen Santana – 26´23,1

Edina Gregória dos Santos – 26´30,7