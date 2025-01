INTER MIAMI

Confira o salário de Lionel Messi como astro do time de David Beckham

Craque argentino é o jogador com o maior salário do Inter Miami, dos Estados Unidos

Estrela do time de David Beckham, o argentino Lionel Messi é o jogador mais valioso do Inter Miami. Com um currículo recheado de títulos, como a Copa do Mundo de 2022, quatro Champions League e 10 Campeonatos Espanhóis, o oito vezes melhor do mundo é um dos jogadores que recebem um salário maior do que o teto salarial da MLS, a liga americana de futebol.