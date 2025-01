APÓS GOLEADA

Thiago Carpini esbraveja contra gramado do Adauto Moraes: 'Inadmissível que a federação libere'

Mesmo com goleada aplicada contra a equipe de Juazeiro, o comandante do Leão saiu na bronca contra o estado do gramado

Alan Pinheiro

Publicado em 16 de janeiro de 2025 às 15:41

Thiago Carpini em Juazeirense x Vitória Crédito: Victor Ferreira/EC Vitória

Mesmo com goleada aplicada contra a equipe de Juazeiro, o treinador do Vitória, Thiago Carpini, saiu na bronca contra o estado do gramado. O jogo, válido pela segunda rodada do Campeonato Baiano, teve a superioridade rubro-negra durante os 90 minutos. No entanto, o comandante da equipe não gostou do futebol apresentado em campo, já que o campo do Adauto Moraes não permitiu performar o jogo ideal, como pensa o treinador.

"Não tem como não ser uma crítica, talvez o que eu fale seja redundante, mas é inadmissível que a federação libere um palco desse para o jogo. Perde qualidade, perde o Vitória, perde o adversário, perde todo mundo. Se o campo reunisse melhores condições, fosse um estádio que permitisse a prática do futebol, sem dúvida seria um jogo muito mais jogado, e todo mundo ganharia com isso", iniciou Carpini.

"No vestiário não cabe todo mundo, os atletas ficam dentro e a gente fora. Isso não é normal. Desculpa" Thiago Carpini Treinador do Vitória

"Não é o futebol que estou acostumado. Prejudicou muito a qualidade do jogo. Praticamos outro esporte, fomos detalhistas, ajustamos também em função do gramado e fomos eficientes, mas sem dúvida prejudicou demais. Lamentável", finalizou.

Antes da partida, o presidente Fábio Mota também havia criticado as condições do gramado, definindo-o como "pior do Brasil". A postura do dirigente do Vitória gerou reações do mandatário da Juazeirense. O presidente Roberto Carlos publicou um vídeo em suas redes sociais rebatendo as críticas feitas por Fábio Mota.

No vídeo, Roberto Carlos mostra o estado do gramado, afirmando que as acusações feitas em relação a falta de qualidade não são válidas. "Estou aqui no estádio Adauto Moraes, mostrando a qualidade do nosso gramado, que o presidente do Vitória criticou dizendo que era o pior gramado do mundo. Seu Fábio Mota, acho que você precisa pedir desculpas ao povo de Juazeiro e ao povo da Bahia", defendeu.

Solicitando um pedido de desculpas, o parlamentar julgou que a fala de Fábio Mota teria sido preconceituosa. Ainda no mesmo vídeo, ele comentou o longo período que o Vitória vem construindo sem conseguir vencer o Cancão de Fogo no estádio em questão. O jogo desta quarta-feira (15) terminou com a Juazeirense sendo goleada por 4x1. Confira os gols.