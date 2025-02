CAMPEONATO BAIANO

Federação Bahiana nega pedido do Vitória e mantém Barcelona x Bahia no Barradão

Partida pelo estadual está marcada para o dia 15 de fevereiro

Gabriel Rodrigues

Publicado em 6 de fevereiro de 2025 às 19:04

Barradão, estádio do Vitória, receberá a partida entre Barcelona e Bahia Crédito: VICTOR FERREIRA / ECV

A partida entre Barcelona de Ilhéus e Bahia, marcada para o sábado (15), pelo Campeonato Baiano, será mesmo disputada no Barradão. A Federação Bahiana de Futebol (FBF) negou o pedido de mudança feito pelo Vitória. >

O rubro-negro alegou um possível risco de depredação para fazer o pedido. A Federação Bahiana, no entanto, entende que o duelo no Barradão, que terá o Barcelona como mandante, faz parte de uma composição acertada pelas equipes e que proporcionou ao Vitória jogar contra o Colo Colo na Fonte Nova. >

Os clubes de Ilhéus não estão mandando os jogos na sua cidade de origem já que o estádio Mário Pessoa não tem condições de receber jogos oficiais. Por isso, o Colo Colo atuou como mandante na Fonte Nova no confronto com o Vitória, o que permitiu ao Leão evitar uma longa viagem e ter maioria no estádio. >

No acordo feito entre os clubes, também ficou definido que o Barcelona mandaria o duelo contra o Bahia no Barradão. Esse ano, a Onça teve a Fonte Nova como casa no empate por 0x0 com o Jequié, na segunda rodada do Baianão. >

Antes de tomar a decisão de não tirar o jogo do Barradão, a FBF se reuniu com o Barcelona e a Polícia Militar, que firmou contar com aparato necessário para garantir a segurança na partida. >

Em ofício enviado ao Vitória, e que foi obtido pelo site ge, a Federação Bahiana também aborda o planejamento financeiro feito pelo Barcelona, que espera alcançar uma boa renda com a bilheteria do jogo. O Colo Colo, por exemplo, arrecadou mais de R$ 300 mil no confronto com o rubro-negro. >

A partida entre Barcelona e Bahia, pelo Campeonato Baiano, será no dia 15 de fevereiro, três dias antes da estreia do tricolor na Libertadores, contra o The Strongest, em La Paz, na Bolívia. >

Confira o ofício enviado pela FBF ao Vitória >

Acusamos a formalização do pleito de transferência da partida entre as equipes do BARCELONA Futebol Clube e Esporte Clube BAHIA, programada para o próximo dia 15/02/2025, as 16:00h, no estádio Manoel Barradas (Barradão), com mando de campo da primeira. >

Inicialmente, lembramos que a designação do jogo para o Barradão foi fruto de uma composição entre partes, que, inclusive, possibilitou também a realização da partida entre COLO COLO e o VITÓRIA na Fonte Nova, porque, como é de conhecimento maciço. Infelizmente as equipes do municipio de Ilhéus/BA não estão podendo utilizar o estádio Mário Pessoa, o que vem dificultando imensamente a definição das rodadas do Campconato Baiano em curso, cuja montagem de tabelas é sempre dificultada pela impossibilidade de conflitos com jogos de outras competições, como Copa do Brasil e do Nordeste, e, neste ano, Sul Americana e Libertadores da América.>

Nesta linha de enormes dificuldades, imediatamente após o recebimento do vosso pleito, mantivemos contato com a Polícia Militar, à qual encaminhamos o vosso ofício, e que, através do documento anexo, assegurou a realização da partida em questão com todo o aparato necessário e pronta atuação dos agentes públicos de segurança.>

Aliado a tudo isso está a ausência de outra praça esportiva para realização da supracitada partida, e ainda a logística já desenvolvida pelo clube interiorano, que, por igual, confia na renda para colaborar com suas finanças, a exemplo do que ocorreu com o COLO COLO. Pensamos, com a devida licença, que este deve ser sempre o espírito do BAHIA e do VITÓRIA ao disputarem o Campeonato Baiano, tendo sensibilidade e procurando colaborar com as equipes de menor porte.>

Por fim, reiteramos manifestações anteriores, enaltecendo vossa preocupação com os temas relativos ao VITÓRIA, mas esclarecemos que o jogo está mantido conforme composição anteriormente realizada entre os clubes e de acordo com o posicionamento de PM/BA, contando assim com a vossa indispensável compreensão.>