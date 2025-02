CONTRATAÇÃO

Conheça Jamerson 'Bahia', lateral que recebeu proposta do Vitória

O jogador de 26 anos do Coritiba é o possível substituto de Lucas Esteves no rubro-negro e tem um apelido irônico para a dupla Ba-Vi

Marina Branco

Publicado em 6 de fevereiro de 2025 às 17:33

Jamerson 'Bahia', do Coritiba Crédito: JP Pacheco | Coritiba

O Leão da Barra promete voltar com a firmeza de quem se recusa a lutar contra o rebaixamento novamente, e mostra isso a cada nova contratação. Com mais de dez reforços já confirmados para a temporada de 2025, o Vitória fez uma proposta para o lateral-esquerdo Jamerson, jogador de 26 anos do Coritiba. >

Chegando para preencher o "buraco" deixado por Lucas Esteves, dedicado em deixar o rubro-negro para defender o Grêmio, Jamerson ainda não foi oficialmente citado pelo técnico Tiago Carpini, mas já marcou presença em algumas falas do professor. >

"Precisamos de um cara ofensivo como o Esteves entregou para nós, um cara de profundidade, bola final, um cara de duelos. E temos um nome bem encaminhado no mercado que a gente consiga equilibrar diferente do Hugo", comentou Carpini sobre as movimentações do clube no mercado de transferências. >

As tratativas por Jamerson foram inicialmente noticiadas por Áureo Neto, e já estariam na reta final, encaminhadas para um anúncio do jogador nos próximos dias. Ao chegar, ele disputaria a titularidade com o também recém-chegado Hugo, emprestado do Botafogo-RJ, que vem ocupando a vaga deixada por Esteves.>

Quem é Jamerson

Soteropolitano, Jamerson começou sua carreira no Marília-SP, estreando no profissional em 2018, e passou por Azuriz e Guarani no Brasil, além de defender Portimonense, Almerim e Sertanense em Portugal. Grande destaque do Guarani na Série B de 2022, o lateral vem vivendo uma boa fase, que o levou a ser especulado até mesmo por Flamengo e São Paulo.>

Em meio aos interesses de diferentes clubes, Jamerson expressou sua vontade de ir ao Coritiba, onde chegou em abril de 2023. Lá, foram 65 partidas disputadas, com dois gols e duas assistências pelo Coxa, se tornando um dos principais nomes para disputar a Série A com o clube. >

Em 2025, Jamerson já fez três jogos pelo Coritiba, com um gol marcado para começar o ano. Agora, finalmente teria chegado a hora de voltar para casa, e defender pela primeira vez um clube da cidade onde nasceu.>

É justamente na origem de Jamerson que mora uma ironia em sua ida ao Vitória - por ser de Salvador, mas sempre ter jogado fora, o atleta carregou consigo o apelido de "Bahia", que se tornou praticamente um nome composto e marca presença até mesmo seu usuário do Instagram. Resta, então, saber se ele vai levar consigo, no rubro-negro, o apelido que remete ao rival tricolor.>

Suspensão

O torcedor rubro-negro mais dedicado pode até se preocupar com a sentença dada a Jamerson no último 25 de janeiro, mas não terá seu time afetado. No clássico Athletiba, contra o Athletico, o jogador se envolveu em uma briga, e recebeu dez jogos de suspensão após julgamento do Tribunal de Justiça Desportiva (TJD/PR). >