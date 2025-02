REFORÇO NOS COFRES

Veja quanto Bahia e Vitória podem faturar com direitos de TV do Brasileirão

Libra e LFU fecharam acordos para venda de direitos das competições

Depois de muita negociação, os grupos Libra e Liga Forte União (LFU) chegaram a acordos para a venda dos direitos de transmissão do Campeonato Brasileiro a partir de 2025. Agora, é possível ter uma noção de quanto cada clube receberá. Incluindo Bahia e Vitória. >

Os dois principais clubes baianos fazem parte da Libra, que vendeu os direitos para a Rede Globo. No acordo, o bloco receberá R$ 1,17 bilhão, mais 40% da receita líquida que a emissora alcançar com Premiere, o pay-per-view da Globo. A previsão total é de uma arrecadação de R$ 1,37 bilhão. A informação foi publicada pelo jornalista Rodrigo Capelo. >

Já a LFU decidiu fragmentar os seus direitos e vendeu a transmissão dos jogos para várias empresas de comunicação. A Liga já tinha acordos com Amazon, Record e YouTube, e na última semana também fechou com a Globo. No total, a LFU prevê uma receita de R$ 1,56 bilhão entre valores fixos e variáveis.>